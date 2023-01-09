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Ronaldo ve Messi rakip oluyor

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Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi

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Ronaldo ve Messi rakip oluyor
PSG Kulübü, A takımın 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı. PSG'li futbolcular, turne kapsamında ilk olarak Doha'daki Uluslararası Khalifa Stadı'nda antrenman yapacak. Ertesi gün ise Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr'ın oyuncularının oluşturacağı karma takımla Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda gösteri maçına çıkacak.
Rudi Garcia da Fransız L’Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo'nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, "Ronaldo ilk maçını Al Nassr formasıyla oynamayacak. Al Hilal ve Al Nassr'daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak." ifadelerini kullandı.
Garcia, Manchester United'da oynadığı dönemden 2 maç cezası bulunan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı çıkacağını paylaştı.
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.
 
 
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