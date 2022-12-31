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Ronaldo resmen Al Nassr’da

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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki yıldız imza sonrası "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum" dedi

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Ronaldo resmen Al Nassr’da

Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Kulüp yılın transferini sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımla duyurdu.

Al-Nassr kulübü imza sonrası yaptığı paylaşımda, "Tarih yazılıyor. Ronaldo, kulübümüzün daha büyük başarılar kazanması açısından ilham verecek. Bu imza ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarımıza en iyisini yapabilmeleri açısından ilham verecek" ifadelerine yer verdi.

Portekizli yıldız da "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." dedi.

Suudi ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo'nun, sponsorluk anlaşmalarıyla beraber, yeni kulübünden yıllık 200 milyon avro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan liginde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Vincent Aboubaka, Luiz Gustavo ve Anderson Talisca da forma giyiyor.

Geçen ay Manchester United'la yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 37 yaşındaki oyuncunun, Dünya Kupasında takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı iddia edilmişti.

Nacional altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi.

Yıldız oyuncu bu süreçte 701 gol ve 223 asist üretti. 

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