Ronaldo, Real Madrid'e dönmeyi planlıyor

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönmeyi planladığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan habere göre Torino cephesi de bu transferin gerçekleşmesi için oldukça istekli

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönmenin planlarını yapıyor. Madrid ekibine yakın kaynaklardan Marca, Ronaldo'nun yaz transfer döneminde eski takımına dönebileceğini yazdı.

Portekizli yıldız, Madrid temsilcisinden ayrıldıktan sonra eski takımıyla ilgili açıklamalardan uzak durmayı tercih ediyordu. 35 yaşındaki oyuncunun Madrid temsilcisine karşı tutumu geçtiğimiz mart ayında değişti.

Real Madrid Başkanı FlonretinoPerez, 1 Mart 2020'de Bernabeu'da oynanan ve Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 yendiği maçta Portekizli oyuncuyu stadyumda ağırlamıştı.

Cristiano Ronaldo, bu davet üzerine sosyal medya hesaplarından eski takımını tebrik edince gazeteler, yıldız oyuncunun Madrid'e dönebileceği haberlerini yazmıştı.

Pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak isteyen Juventus, harcamalarını azaltmak için önümüzdeki yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun olası transferine sıcak bakıyor.

İtalya'da beklediğini bulamayan 35 yaşındaki yıldız da, İspanya'ya dönmeyi istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun aksine Real Madrid cephesi, oyuncunun dönmesi için ikna olmuş değil. Zira 35 yaşındaki oyuncunun maaşı transferin önündeki en büyük engel.

Ronaldo, İtalya Serie A kariyerinde 69 maça çıktı ve 60 gol, 12 de asist üretti.

