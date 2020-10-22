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Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı

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Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı
İspanyol basını, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testinin de pozitif sonuçlandığını yazdı.
MARCA'da yer alan habere göre; Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir izole durumda olan Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.
Portekizli yıldızın, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. 
 
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