Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı

İspanyol basını, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci koronavirüs testinin de pozitif sonuçlandığını yazdı.

MARCA'da yer alan habere göre; Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir izole durumda olan Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Portekizli yıldızın, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

