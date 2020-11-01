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Ronaldo golle döndü

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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, deplasmanda Spezia'yı 4-1 mağlup etti. 3 testinin pozitif çıkmasının ardından son koronavirüs testinin negatif sonuçlanması sahalara dönen Cristiano Ronaldo 2 gol attı

Ronaldo golle döndü
Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Spezia'ya konuk oldu. 5 golün atıldığı maçta Juventus rakibini 4-1 mağlup ederek ligde 2 maç sonra galip geldi.
Juventus'un golleri 14. dakikada Morata, 59. ve 76. (penaltı) dakikalarda Ronaldo ve 67. dakikada Rabiot'tan geldi. Spezia'nın maçtaki tek golünü 32. dakikada Pobega kaydetti.
Ligde üste üste 2 hafta sahadan beraberlikle ayrılan Juventus, Spezia galibiyetiyle puanını 12'ye çıkardı. Spezia ise 5 puanda kaldı.
3 testinin pozitif çıkmasının ardından son koronavirüs testinin negatif sonuçlanması sahalara dönen Ronaldo yedek başladığı maçın 56. dakikasında Dybala'nın yerine oyuna dahil oldu.
 
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