Ronaldo gençlere taş çıkarıyor

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, takımını Suudi Arabistan Süper Kupa'sında finale taşıyan isim oldu

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

40 yaşına merdiven dayayan yıldız isim, son olarak takımının Suudi Arabistan Süper Kupası'nda oynadığı maça damgasını vurdu.

Turnuvanın yarı final maçında Al Nassr, Al Taawon'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Arap temsilcisi ile 3'üncü sezonuna başlayan Ronaldo, müsabakanın 57'nci dakikasında topu ağlarla buluşturdu.

Takımını finale taşıyan Portekizli futbolcu 23 sezon üst üste gol atma başarısı göstererek, futbol tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

