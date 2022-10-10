banner875
banner815
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
8 0
16 0
 
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
9 0
Favoriler galip
Favoriler galip
10 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
51 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
44 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
21 0
banner878

Ronaldo'dan 700. Gol

banner476

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmandaEverton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

banner825
Ronaldo'dan 700. Gol
Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander ChukaIwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçı 29. dakikasında AnthonyMartial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.