Ronaldo'dan 700. Gol

Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander ChukaIwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçı 29. dakikasında AnthonyMartial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
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