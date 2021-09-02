Ronaldo bir rekoru daha kırdı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin A Grubu maçında Portekiz, İrlanda'yı ağırladı.
Algarve Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Konuk İrlanda, 45. dakikada John Egan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
CR7, 89 ve 90+6'da sahne aldı
89 ve 90+6. dakikalarda sahneye çıkan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.
Ronaldo'nun erişilmesi güç rekoruyla glibiyete ulaşan Portekiz puanını 10'a çıkararak A Grubu'nda liderliğini sürdürürdü. İrlanda ise yine puanla tanışmadı.
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