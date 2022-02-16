Ronaldo 2022'deki gol orucunu bozdu

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brighton &HoveAlbion'u 2-0 mağlup etti. ManU'yu maçta öne geçiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2022'deki ilk golünü attı. Konuk ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamladı

OldTrafford Stadı'nda oynanan, ligin 25. haftasının kapanış maçında, Manchester United'a 3 puanı getiren golleri, 51. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve 90+7. dakikada BrunoFernandes kaydetti.

Brighton &HoveAlbion'ındefans oyuncusu LewisDunk, 54. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester United, West Ham United'ı geride bırakarak ligde 43 puanla dördüncü sıraya yükseldi. 33 puanlı Brighton &HoveAlbion ise 9. sırada kaldı.

CR7'nin gol orucu bitti

Öte yandan ManU'nun Portekizli süper yıldızı, 2022'deki ilk golünü Brighton'a attı. Ronaldo, 2009'dan bu yana en uzun süredir gol atamadığı sezonunu geçiriyordu. Yıldız oyuncu, Brighton'a attığı golle 6 maçlık gol orucunu sonlandırdı.

