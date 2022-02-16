Ronaldo 2022'deki gol orucunu bozdu

OldTrafford Stadı'nda oynanan, ligin 25. haftasının kapanış maçında, Manchester United'a 3 puanı getiren golleri, 51. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve 90+7. dakikada BrunoFernandes kaydetti.
Brighton &HoveAlbion'ındefans oyuncusu LewisDunk, 54. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Manchester United, West Ham United'ı geride bırakarak ligde 43 puanla dördüncü sıraya yükseldi. 33 puanlı Brighton &HoveAlbion ise 9. sırada kaldı.
CR7'nin gol orucu bitti
Öte yandan ManU'nun Portekizli süper yıldızı, 2022'deki ilk golünü Brighton'a attı. Ronaldo, 2009'dan bu yana en uzun süredir gol atamadığı sezonunu geçiriyordu. Yıldız oyuncu, Brighton'a attığı golle 6 maçlık gol orucunu sonlandırdı.
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