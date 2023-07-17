Roma ile El Shaarawy iki yıl daha uzattı

Roma, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu El Shaarawy ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Shaarawy, açıklamasında sarı-kırmızılı formayı tekrar giyme fırsatı verildiği için kulübe teşekkür etti.
30 Yaşındaki deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Roma formasıyla, 29’u İtalya Ligi, 11’i UEFA Avrupa Ligi, 2’de İtalya Kupası olmak üzere toplam 42 maçta forma giyerken, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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