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Roma ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satıldı

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ABD'li milyarder Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu

Roma ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satıldı

ABD'li milyarder Dan Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu.
Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına karar verildiği belirtildi.
Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve RyanFriedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.
 

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Etiketler; #Roma FC #Friedkin #Seria A
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