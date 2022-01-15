Robert Lewandowski tarihe geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi. Robert Lewandowski karşılaşmada hat-trick yaptı. Polonyalı yıldız, Bundesliga tarihinde 300 gole ulaşan 2. oyuncu oldu

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı’nda Köln’e konuk oldu.

Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund’un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Bayern ve Lewandowski tarihe geçti

Polonyalı golcü Lewandowski, bu maçla beraber Bundesliga tarihinde 300 gole ulaşan 2. oyuncu oldu. Lig tarihinde bunu başaran diğer isim Gerd Müller (Toplamda 365 gol)

Bayern, Bundesliga'da üst üste 66. maçta da gol atmayı başararak bu alanda tarihe geçti.