banner583
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
68 0
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
32 0
 
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
65 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
46 0
28 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
353 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
29 0
banner661

Rıza Kayaalp, Türk spor tarihine geçti

banner476

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihe geçti

banner666
Rıza Kayaalp, Türk spor tarihine geçti

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

Tarihe geçti

Kayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti.

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 4'e çıktı. Milli sporcularımız, şimdiye kadar 1 altın 3 bronz madalya kazandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.