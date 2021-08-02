Rıza Kayaalp, Türk spor tarihine geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihe geçti

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı. Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı. Tarihe geçti Kayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti. Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 4'e çıktı. Milli sporcularımız, şimdiye kadar 1 altın 3 bronz madalya kazandı.