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Riyad Mahrez de Suudi Arabistan'da

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Manchester City'den 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı. Yıllık 50 milyon avro ücret alacak Cezayirli kanat oyuncusu 4 yıllık kontrata imza attı

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Riyad Mahrez de Suudi Arabistan'da
Al-Ahli, 5 sezondur Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'i renklerine bağladığını duyurdu. Suudi Arabistan temsilcisi, Cezayirli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.
Anlaşmaya göre Riyad Mahrez, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 50 milyon avro maaş alacak. Al-Ahli , utbolcunun kulübü Manchester City'e ise 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Riyad Mahrez, geçen sezon Manchester City formasıyla 47 maça çıkmış 15 gol atıp, 13 de asist yapmıştı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiliz ekibi ile 5 sezonda toplam 236 maçta forma giydi. Bu maçlarda 78 gol atan Cezayirli oyuncu, 59 da asist üretti.
Riyad Mahrez, City forması ile 4 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.   
 
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