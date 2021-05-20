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River Plate "kalecisiz" ve "yedeksiz" çıktığı maçta galip

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Arjantin'in köklü ekibi RiverPlate, kadrosundan 20 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusunun kaleye geçtiği ve yedek oyuncusu olmadığı için değişiklik yapamadığı Libertadores Kupası grup maçını kazandı

River Plate "kalecisiz" ve "yedeksiz" çıktığı maçta galip
Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası grup maçında, RiverPlate ile Kolombiya takımı IndependienteSanta Fe karşı karşıya geldi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan RiverPlate'in "El Monumental" olarak bilinen AntonioVespucioLiberti Stadyumu'nda oynanan maçta, RiverPlate 2-1 galip geldi.
Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça RiverPlate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.
Orta saha mevkisinde top koşturan EnzoPerez kaleye geçerken RiverPlate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.
RiverPlate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda FabrizioAngileri ile JulianAlvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada Kelvin Osorio attı.
Arjantinli ekip RiverPlate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.
 
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