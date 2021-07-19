Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi

Dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyatlar bir kez daha virüs tehdidi altında yapılacak. 2016 Rio Olimpiyatları'na Zika virüsü damga vurmuştu, Tokyo 2020 ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde düzenlenecek

Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. 1896 yılından beri düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sadece 3'ü iki dünya savaşı zamanında (1916, 1940,1944) yapılamadı.Rio 2016'da Zika virüsü olimpiyatların kabusu olurken Tokyo 2020'de Kovid-19, ertelemeye neden oldu. Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez ertelenme yaşayan olimpiyatlar, 23 Temmuz’daki açılış töreniyle başkent Tokyo'da olağanüstü önlemler altına başlayacak.Japonya'da olimpiyat tarihi yaklaştıkça tepkiler de ardı ardına geldi. Japonya Doktorlar Birliği oyunlara 2 ay kala olimpiyatların iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. Birliğe göre, Kovid-19'un farklı bölgelerde var olan tüm varyantları Tokyo'da yoğunlaşacak ve toplanacak. Zaten yükselişte olan vaka sayısı iyice hız kazanacak.Japonya Doktorlar Birliği Başkanı UeyamaNaoto, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu. Japon halkı da birliğe destek veriyor. Yapılan araştırmalara göre Japon halkının çoğunluğu olimpiyatların iptal edilmesini istiyor.Tokyo Valisi KoikeYuriko ise Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtmişti.Olimpiyatlarda iptal yaşanmadı ama Kovid-19'un Japonya'da yayılım hızı artınca tedbirler de olağanüstü boyutlara ulaştı. Japon halkının artan sağlık endişeleri ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 varyantları yüzünden yurt dışından ülkeye seyirci gelmesi yasaklandı.Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilecekti ancak Kovid-19'un vakalarını endişe verici düzeylere ulaşınca bu plandan vazgeçildi. Oyunlara yurt içinden de seyirci yasağı geldi. 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı olimpiyatlar bu yıl seyirciden yoksun yapılacak.Önlemler bunlarla sınırlı kalmadı. Japonya, Kovid-19 vakaları sebebiyle ülkelerin spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinden organizasyona katılacak resmi yetkili sayılarını düşürmesini istiyor.Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, salgın önlemleri kapsamında oyunlara diğer ülkelerden katılacak resmi yetkili sayısını 78 bine indireceği bildirildi.Öte yandan, oyunlarda gönüllü görev yapmak üzere kayıt olan 80 bin kişinin 10 bini, organizasyondan ayrıldı.Gönüllülerin çekilmesinde erteleme nedeniyle kişisel planların değişmesinin yanı sıra, salgının etkilerinin halen devam etmesinin etkili olduğu belirtildi.