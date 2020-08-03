Rekabet farklı şampiyon aynı

Serie A 2019-2020 sezonu, önceki yıllara göre daha farklı ve heyecanlı geçse de Juventus üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 100 günü aşkın süre oynanamayan ve dün akşamki 38'inci hafta müsabakalarıyla tamamlanabilen Serie A'da 2019-2020 sezonunda öne çıkanları derledi.

Son 8 yılın şampiyonu olmasına karşın teknik direktör değişikliğine giden ve Massimiliano Allegri'nin yerine Maurizio Sarri ile sezona başlayan Juventus, ilk 14 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlikle iyi bir başlangıç yaptı.

Kış aylarında puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar, zorunlu pandemi arasının ardından galibiyetlerini sürdürdü. Bu sırada, Juventus'un en yakın takipçileri Inter ve Lazio'nun puan kayıpları, siyah-beyazlıların farkı açmasını sağladı.

Açılan puan farkı sayesinde Juventus, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ipi göğüsledi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 8 maçında sadece 2 kez kazanıp, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Juventus, 9 senelik şampiyonluk serisinin, 7 kezle en çok mağlubiyet gördüğü yılını yaşarken, aldığı toplam 83 puan da 9 senelik serinin en düşüğü olarak dikkati çekti.

En çok gol atan takım Atalanta

Son iki sezondur ligde yükselişini sürdüren Lazio ve Atalanta ile Juventus'un eski teknik direktörü Antonio Conte ile yeniden yapılanmaya giden Inter, zaman zaman şampiyonluk favorilerinden olsa da mutlu sona ulaşamadı.

Özellikle Lazio, 5 ve 26. haftalar arasında 21 maçlık yenilmezlik serisiyle zirveye ortak olmasına karşın, salgın nedeniyle verilen aradan etkilendi. Mavi-beyazlı başkent ekibi, son 12 maçta 6 yenilgi alarak zirveden uzaklaştı.

Inter, ligde bu sezon 4 yenilgiyle en az mağlup olan takım unvanını alsa da 10 kez berabere kalması lacivert-siyahlı ekibin şampiyonluğu kaçırmasında ana unsur oldu.

Ligin flaş ekiplerinden Atalanta, son yıllardaki çıkışını bu sezon da sürdürdü. Mavi-siyahlı takım, bu sezon rakiplerini adeta gole boğarken, toplam 98 kezk rakip fileleri havalandırdı. Şampiyonu Juventus'tan 22 gol fazla atan Atalanta, bu sezon "ligin en skorer takımı" unvanını aldı.

Ligin en çok gol yiyen takımı ise 85 golü kalesinde gören Lecce oldu. Sezon boyunca 28 mağlubiyet alan Spal, 25 yenilgi alan Brescia ve 21 kez sahadan yenik ayrılan Lecce, Serie A'ya veda ettiler.

Sezona zorunlu Kovid-19 salgını arası verildi

Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen ülkelerden İtalya'da, resmi vakanın ilk görüldüğü şubat ayı sonunda bazı maçlar tedbir maksatlı seyircisiz oynatıldı ya da ileri bir tarihe ertelendi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin OHAL kapsamında 9 Mart'tan itibaren ülkeyi sıkı karantinaya almasıyla, tüm lig karşılaşmaları da durduruldu.

Serie A'da futbolcu, teknik heyet, kulüp yöneticisi olmak üzere en az 23 kişiye Kovid-19 bulaşırken, Serie A'da görülen ilk vaka Juventuslu Daniele Rugani oldu. Farklı takımlardan oyuncularda görülen hastalığı, en zor atlatan isim ise Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala oldu. Dybala, 45 günlük tedavinin ardından iyileşebildi.

Salgında virüsün yayılma eğrisinin düşmesiyle futbolun ülkede yeniden başlaması gündeme geldi. İtalyan futbol kamuoyunun baskısı ve gerekli önlemlerin alınmasıyla maçlar durduktan 103 gün sonra Serie A 25. haftada ertelenen 4 maçla kaldığı yerden 20 Haziran'da başladı.

Milan'ın pandemi sonrası çıkışı

Kadrosunda 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Rafael Leao, Ante Rebic gibi isimler bulunan Milan, pandemi sonrasında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Pandemi arası sonrası çıktığı 12 lig maçında, 9 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, hiç yenilmeyen Milan, bu dönemde en çok puan toplayan takım oldu.

Milan'ın bu çıkışında Hakan Çalhanoğlu'nun, 6 gol, 8 asisti pandemiden sonra olmak üzere, toplam 11 gol 9 asistlik performansıyla büyük katkısı bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı takımın gösterdiği bu performans, salgın öncesi yolların ayrılması beklenen teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin uzatılmasını da sağladı.

Mihajlovic kanseri yendi

Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, sezon öncesi düzenlediği basın toplantısında kan kanseri olduğunu açıklayarak sevenlerini üzdü.

Mihajlovic, ağır tedavi koşullarına ve sık sık hasteneye yatmasına rağmen, kendini iyi hissettiği dönemlerde zaman zaman takımının başında yedek kulübesinde de yer aldı.

Deneyimli teknik adam, 5 aylık tedavinin ardından geçen kasım sonunda kanseri yendiğini açıkladı.

Gol kralı Immobile rekoru egale etti

Lazio'nun 30 yaşındaki İtalyan yıldızı Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda 37 maçta rakip fileleri 36 kez havalandırarak, 31 golü bulunan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun önünde Serie A gol kralı oldu.

Immobile, bu sezon 14'ü penaltı atışından olmak üzere 36 golle Avrupa'da en çok skor üreten oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı da garantiledi.

Bu performansıyla Ciro Immobile, Arjantinli Gonzalo Higuain'in Napoli forması giydiği 2015-2016 sezonunda ve Milan'ın eski oyuncularından İsveçli Gunnar Nordahl'ın ise 1949-1950 sezonunda elde ettiği bir sezonda en çok gol atma rekoruna da ortak olmayı başardı.