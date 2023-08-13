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Real Madrid’te Militao da sakatlandı

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Real Madrid, Athletic Bilbao maçında sakatlanan Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun ameliyat olacağı aktarıldı

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Real Madrid’te Militao da sakatlandı
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İspanyol kulübünden, Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan Militao ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eder Militao'da yapılan tetkiklerin ardından sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak." ifadeleri yer aldı.
Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.
Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
 
 
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