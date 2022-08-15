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Real Madrid sezona galibiyetle başladı

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Real Madrid sezona galibiyetle başladı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasında Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.
Son şampiyon Real Madrid, 2022-2023 sezonunun ilk maçında, La Liga'ya yeni yükselen Almeria ile deplasmanda karşılaştı.
Ev sahibi takım maçın 6. dakikasında Belçikalı forvetLargieRamazani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı daha atak oynayan Real Madrid, LucasVazquez (Dk. 65) ile beraberliği sağladıktan sonra oyuna girdikten iki dakika sonra güzel bir gol atan David Alaba (Dk. 71) ile deplasmanda 3 puanı aldı.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, defansta Eder Militao ve orta sahada Casemiro'nun yerine yeni transferler AntonioRüdiger ve AurelienTchouamen'i ilk 11'de başlattı.
 
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