Real Madrid, Sevilla'dan 3 puanla döndü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.

Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.

