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Real Madrid, Sevilla'dan 3 puanla döndü

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Real Madrid, Sevilla'dan 3 puanla döndü
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.
Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.
Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.
 
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