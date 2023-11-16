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Real Madrid revire döndü

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Şanssızlıklar Real Madrid'in peşini bırakmıyor. Eflatun beyazlılarda bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklara bir yenisi eklendi

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Real Madrid revire döndü
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Fransa Milli Takımı'nın kampında bulunan Camavinga, antrenmanda Dembele girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlandı.
Uzun süre acı çeken ve ayağa kalkamayan genç futbolcu, çalışmayı yarıda bıraktı. Camavinga'yla birlikte Real Madrid'de sakatların sayısı altıya yükseldi.
İspanyol ekibinde sakatlıklar yönünden en şanssız isimse Arda Güler. 4 ayda 3 kez sakatlanan milli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Eflatun beyazlılarda sakatlığı bulunan diğer isimler; Bellingham, Courtois, Militao ve Tchouameni.
Real Madrid, birçok futbolcunun sakatlığının nüksetmesinden dolayı sağlık ekibinin sorumlusu NikoMihic'in görevine son vermişti. 
 
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