Real Madrid, Kral Kupası'nda turladı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmandaCacereno'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe ise deplasmandaLevante'ye 3-2 yenilerek kupaya veda etti

Tek maçlı eleme usulüyle oylanan son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda 3. lig takımlarından Club PolideportivoCacereno ile karşılaştı.

Karşılaşmada Real Madrid'e turu getiren golü 69. dakikada Rodrygo attı.

Deplasmanda Levante'ye 3-2 yenilen Getafe, Kral Kupası'na veda etti.

Karşılaşmada Getafe'nin gollerini Fas asıllı Münir Mohamedi (Dk. 33 ve Dk. 55) atarken, ev sahibi Levante'nin golleri SergioPostigo (Dk. 51), AlexMunoz (Dk. 62) ve WesleyMoraes'ten (Dk. 90) geldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcumuz Enes Ünal, 72. dakikada yerini JuanMiguelLatasa'ya bıraktı.

CEUTA SÜRPRİZİ

Kupada son 32 turunun en büyük sürprizini ise La Liga takımlarından Elche'yi sahasında 1-0 mağlup eden 3. lig takımı Ceuta yaptı.

