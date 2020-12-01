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Real Madrid'in kabusu Shakhtar Donetsk

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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. İspanya'daki maçta da rakibine 3-2 kaybeden başkent ekibinin Devler Ligi'ndeki kaderi son maçta belli olacak.

Real Madrid'in kabusu Shakhtar Donetsk

B Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada Manor Solomon'un golleriyle Kiev'deki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İspanya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i rövanşta da yenmeyi başardı.

Gruptaki puanını 7'ye çıkartarak 2. sıraya yükselen Ukrayna ekibi, son 16 şansını sürdürdü. Turu garantileme fırsatını değerlendiremeyen 7 puandaki Real Madrid ise 3. sıraya geriledi.

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