Real Madrid'in kabusu Shakhtar Donetsk

B Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada Manor Solomon'un golleriyle Kiev'deki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
İspanya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i rövanşta da yenmeyi başardı.
Gruptaki puanını 7'ye çıkartarak 2. sıraya yükselen Ukrayna ekibi, son 16 şansını sürdürdü. Turu garantileme fırsatını değerlendiremeyen 7 puandaki Real Madrid ise 3. sıraya geriledi.