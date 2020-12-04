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Real Madrid'de Pochettino sesleri

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Real Madrid'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik direktör ZinedineZidane'ın koltuğu sallanıyor. İspanyol basınına göre ise tek alternatif Tottenham'ın eski çalıştırıcısı MauricioPochettino

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Real Madrid'de Pochettino sesleri
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'nın kredisi tükeniyor. 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Madrid ekibinde Zidane, hedef tahtasına kondu.
Fransız çalıştırıcı, kesinlikle istifa etmeyeceğini belirtse de yönetimin teknik direktör arayışlarına başladığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid'in ilk tercihi MauricioPochettino olacak.
Real Madrid yönetimi son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan Arjantinli teknik adamı takımın başında görmek istiyor. 
Madrid yönetimi, Zidane'ın 2018'deki istifası sonrasında da Pochettino'ya teklif götürmüş tecrübeli teknik adam bu teklifi geri çevirmişti
 
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