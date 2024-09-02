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Real Madrid'de Mbappe şovu

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Real Madrid'e 3 puanı getiren KylianMbappe, La Liga'da ilk kez rakip ağları havalandırdı

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Real Madrid'de Mbappe şovu
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Real Madrid'in gollerini yeni transfer KylianMbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.
Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.
Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.
Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.
REAL MADRİD'DE CEBALLOSSAKATLANDI
İspanyol devi Real Madrid'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Eflatun-beyazlılar, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu DaniCeballos'un sakatlandığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.
Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Real Madrid'de mevcut durumda JudeBellingham ve EduardoCamavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.
 
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