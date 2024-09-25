Real Madrid'de Mbappe şoku

Sezon başından bu yana sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Real Madrid'de Kylian Mbappe de sahalardan bir süre uzak kalacak.
MBAPPE 3 HAFTA YOK
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında Sakatlık tespit edildiği duyuruldu. İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.
Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.
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