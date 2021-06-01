Real Madrid'de ikinci Ancelotti dönemi

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Ancelotti'nin 3 sezonluk sözleşmeye kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte imza atacağı bildirildi.

Son olarak İngiltere'nin Everton takımını çalıştıran 61 yaşındaki Ancelotti, 2013-2015 yılları arasında Real Madrid'de görev yapmış ve İspanyol kulübüne 2014'te 1 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandırmıştı.

İspanyol basını, Everton'dan sezon başına 12 milyon avro kazanan Ancelotti'nin sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmasından kaynaklanan maddi kaybın Real Madrid tarafından karşılanacağını iddia etti.

