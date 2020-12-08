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Real Madrid'de hedef Mbappe ve Pogba

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İspanyol ekibi Real Madrid'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen eflatun-beyazlıların gündeminde Paris Saint Germain'denKylianMbappe ve Manchester United'dan Paul Pogba'nın bulunduğu belirtiliyor

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Real Madrid'de hedef Mbappe ve Pogba
İspanya La Liga’da zor günler geçiren Real Madrid transfer arayışında...ZinedineZidane ile yolların ayrılması beklenen İspanyol ekibinde bir taraftan teknik direktör arayışları sürerken, diğer taraftan da kadro planlaması yapılıyor. 
Adı Real Madrid ile transfer dedikodusuna karışan son isim KylianMbappe.  Bu iddiayı ortaya atan kişi ise Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı DavorSuker. 
Dünya yıldızının Madrid'e yakın olduğunu belirten Suker, "Futbolda başarı olması için açlık olması şart. KylianMbappe ise bu profile uyuyor. O Real Madrid'de oynama arzusuna sahip bir oyuncu'' dedi.
Mbappe'nin Paris Saint Germain (PSG) ile olan mevcut kontratı 2022 yazında sona eriyor.
Real Madrid ile anılan bir diğer isim ise Paul Pogba. Manchester United'ın Fransız yıldızı, Ada'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e yakın olduğu belirtildi. 
Oyuncunun Manchester United'da mutsuz olduğu ise Menajeri MinoRaiola tarafından açıklanmıştı.
Fransız orta saha oyuncusu için PSG ve Juventus'un da devrede olduğu belirtildi. 
 
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