Real Madrid çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta da rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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