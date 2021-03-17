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Real Madrid çeyrek finalde

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Real Madrid çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta da rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
 
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