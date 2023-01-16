Real Madrid, Benzema ile nikah tazeledi

Real Madrid, Karim Benzema'nın sözleşmesini yenileme kararı aldı. İspanyol ekibi, Fransız golcünün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Real Madrid, Karim Benzema ile nikah tazeledi. Fransız golcünün performansından memnun olan İspanyol ekibi, tecrübeli forvet ile 1 daha sözleşme yenileme kararı aldı.

Al-Nassr'ın ilgisine rağmen yıldız oyuncunun takımda kalmak istediği ve kariyerini Real Madrid'de sonladırmayı planladığı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Karim Benzema, 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yıldız oyuncu son olarak İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'in tek golünü kaydeden isim oldu.

2009 yılında Lyon'dan, Madrid'e transfer olan Benzema, İspanya'da rüya gibi bir kariyer geçirdi. 35 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde 23 kupa kazandı.

Benzema son olarak, 2022 yılında Avrupa'da yılın oyuncusuna verilen "Ballond'Or" ödünülün sahibi olmuştu.

