Girne eski limanı klasiklerle renklendi
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
13 0
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
14 0
 
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
83 0
Maç sonunda arbede
Maç sonunda arbede
544 0
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
12 0
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
40 0
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
37 0
banner460

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

banner27

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Real Madrid adım adım şampiyonluğa
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:25

Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.

La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti.

Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı.

banner342
Lazio son dakikalarda yıkıldı
Lazio son dakikalarda yıkıldı
0 0
Liverpool bu sezon bir ilki yaşadı
Liverpool bu sezon bir ilki yaşadı
1 0
Peter Schmeichel'ın rekoru kırıldı
Peter Schmeichel'ın rekoru kırıldı
36 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.