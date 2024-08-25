Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i konuk etti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçı Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Diaz ve 90+6'da Endrick'ten geldi.
Real Madrid'de Arda Güler 11'de başladığı maçta 69 dakika sahadan kaldı.
Ligin ilk haftasında Real Madrid, Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.
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