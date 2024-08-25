Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcun Arda Güler 11'de başladığı maçta 69 dakika sahada kaldı

Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i konuk etti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçı Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Diaz ve 90+6'da Endrick'ten geldi.

Real Madrid'de Arda Güler 11'de başladığı maçta 69 dakika sahadan kaldı.

Ligin ilk haftasında Real Madrid, Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.

