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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

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İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcun Arda Güler 11'de başladığı maçta 69 dakika sahada kaldı

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Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı
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Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i konuk etti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçı Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 50. dakikada Valverde, 88. dakikada Diaz ve 90+6'da Endrick'ten geldi.
Real Madrid'de Arda Güler 11'de başladığı maçta 69 dakika sahadan kaldı.
Ligin ilk haftasında Real Madrid, Mallarco ile 1-1 berabere kalmıştı.
 
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