Rayo Vallecano Depay için de devreye girdi

İspanyol ekibi Rayo Vallecano, James Rodriguez'in ardından bir yıldızın daha peşine düştü.
RAYO VALLECANO, DEPAY'IN PEŞİNDE
Relevo'da yer alan habere göre Rayo Vallecano, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Memphis Depay'ı renklerine bağlamak istiyor. Kulüp, Avrupa'da 30 Ağustos'ta sona erecek Transfer dönemi öncesi futbolcuyu makul bir maaşla kadrosuna katmanın peşinde.
ATLETİCO MADRID KARİYERİ
Depay, Atletico Madrid formasıyla 40 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
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