Raphael Varane'dan sürpriz karar

Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907’ye transfer transfer olan Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu

Yaz transfer döneminde 21 yıl aradan sonra İtalya Serie A’ya yükselme başarısı gösteren Como 1907’ye transfer olan Rafael Varane, emeklilik kararı aldı.

Varane, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, kariyerinde birçok güzel an yaşadığını, oynadığı takımlar için de her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, kendisi için saha dışında yeni bir hayat başladığını söyledi.

Fransız futbolcu ayrıca Como 1907 takımında kalmaya devam edeceğini sadece oyunculuk kariyerini sonlandırdığını ifade etti.

Kariyerinde Lens, Real Madrid, Manchester United ve Como 1907 formaları giyen Rafael Varane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 4, La Liga'yı 3, UEFA Süper Kupa'yı 3, İspanya Süper Kupası 3, İspanya Kupası'nı 1, kez İngiltere Kupası'nı 1 ve İngiltere Lig Kupası da 1 kez kazanma başarısı gösterdi.

Fransa Milli Takımı ile de 93 maçta forma giyen Varane, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.