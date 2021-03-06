Rangers şampiyonluğa "selam" verdi

İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers, sahasında St. Mirren'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Steven Gerrard'ın öğrencileri, Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek

İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers, sahasında St. Mirren ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Ryan Kent'in ayağından gelen golle üstünlüğü eline aldı. Bu golden iki dakika sonra sahne alan Alfredo Morelos, takımı adına farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarının henüz ilk dakikasında, Ianis Hagi'nin kaydettiği golle Glasgow Rangers farkı 3'e çıkarttı. Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma, 3-0 tamamlandı.

32. maçında 28. galibiyetini alan Steven Gerrard'ın ekibi, namağlup devam ettiği ligde puanını 88'e çıkartarak, en yakın takipçisi Cetlic ile arasındaki puan farkını 21'e taşıdı.

Şampiyonluk için gözler Celtic'te

İskoçya Ligi'nde yarın (pazar) günü Celtic, Dundee United deplasmanına konuk olacak.

Yeşil-beyazlıların bu müsabakada puan kaybetmesi halinde, Glasgow Rangers şampiyonluğunu ilan edecek.

10 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmeye çok yakın olan İskoç devi, Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.