Puan, Dinopeter’den geldi

Mısır Süper Lig takımlarından ENPPİ FC Takımında forma giyen Dinopeter ile John Ebuka haftayı beraberlikle tamamladılar.

ENPPİ FC, adeta beraberlikler takımı olan Smouha ile deplasmanda oynadığı maçta 1 – 1 berabere kaldı. Smouha bu beraberlikle 7. beraberliğini aldı.

ENPPİ FC, 50. dakikada Dinopeter ile 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibin penaltı golüne engel olamayarak 1 – 1 beraberliğe razı oldu. ENPPİ aldığı 1 puanla puanını 17 yaparken, 2 maçı eksik olarak sıralamada altıncılığa geriledi.



