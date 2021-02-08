Puan, Dinopeter’den geldi

Mısır Süper Lig takımlarından ENPPİ FC Takımında forma giyen Dinopeter ile John Ebuka haftayı beraberlikle tamamladılar.
ENPPİ FC, adeta beraberlikler takımı olan Smouha ile deplasmanda oynadığı maçta 1 – 1 berabere kaldı. Smouha bu beraberlikle 7. beraberliğini aldı.
ENPPİ FC, 50. dakikada Dinopeter ile 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibin penaltı golüne engel olamayarak 1 – 1 beraberliğe razı oldu. ENPPİ aldığı 1 puanla puanını 17 yaparken, 2 maçı eksik olarak sıralamada altıncılığa geriledi.
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