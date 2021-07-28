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PSV ikinci ayakta da kazandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu ve elendi

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PSV ikinci ayakta da kazandı

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven’ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi Massimiliano Irrati yönetti.

Mücadele, 2-1’lik PSV Eindhoven üstünlüğüyle noktalandı.

Hollanda ekibi, 37. dakikada Madueke’nin golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 59’u gösterirken sahneye çıkan Marco Van Ginkel, durumu 2-0’a getirdi.

Müsabakanın 84. dakikasında Mbaye Diagne, temsilcimizin tek golünü kaydetti ve skoru belirledi: 2-1.

PSV Eindhoven'da Boscagli, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk ayağı 5-1 kazanan PSV Eindhoven, bu sonuçla adını 3. Eleme Turu’na yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların rakibi İskoç ekibi St. Johnstone olacak.

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