PSV ikinci ayakta da kazandı

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven’ı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi Massimiliano Irrati yönetti.
Mücadele, 2-1’lik PSV Eindhoven üstünlüğüyle noktalandı.
Hollanda ekibi, 37. dakikada Madueke’nin golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.
Dakikalar 59’u gösterirken sahneye çıkan Marco Van Ginkel, durumu 2-0’a getirdi.
Müsabakanın 84. dakikasında Mbaye Diagne, temsilcimizin tek golünü kaydetti ve skoru belirledi: 2-1.
PSV Eindhoven'da Boscagli, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İlk ayağı 5-1 kazanan PSV Eindhoven, bu sonuçla adını 3. Eleme Turu’na yazdırdı.
Temsilcimiz Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların rakibi İskoç ekibi St. Johnstone olacak.