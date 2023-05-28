PSG’den tarihi şampiyonluk

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde eden PSG'nin golünü Lionel Messi attı

Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.

Paris Saint-Germain (PSG), 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Saint-Étienne'nin Ligue 1'de 10 şampiyonluğu bulunuyor.

Bu arada Lionel Messi bu maçta attığı golle 5 büyük Avrupa ligi tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu (496 GOL).

