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PSG’den tarihi şampiyonluk

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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) deplasmanda Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde eden PSG'nin golünü Lionel Messi attı

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PSG’den tarihi şampiyonluk
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Arjantinli Lionel Messi'nin 59. dakikadaki golüyle öne geçen Christophe Galtier'in öğrencileri, 79. dakikada Kevin Gamiero'nun golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Son hafta maçları öncesi en yakın takipçisi Lens ile arasında 4 puan fark bulunan PSG, şampiyon oldu.
Paris Saint-Germain (PSG), 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.
Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Saint-Étienne'nin Ligue 1'de 10 şampiyonluğu bulunuyor.
Bu arada Lionel Messi bu maçta attığı golle 5 büyük Avrupa ligi tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu (496 GOL).
 
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