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PSG tarihinde bir ilk

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Paris Saint-Germain, Frankfurt'tan 22 yaşındaki stoper Willian Pacho'yu renklerine bağladı. Pacho, kulüp tarihinde forma giyecek ilk Ekvadorlu futbolcu olacak.

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PSG tarihinde bir ilk
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Paris Saint-Germain geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimlerinden olan stoper Willian Pacho'yu kadrosuna kattı.
PSG TARİHİNDEKİ İLK EKVADORLU
Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki stoperin transferini resmen açıklarken Pacho'nun PSG tarihindeki ilk Ekvadorlu futbolcu olduğunu belirtti.
PACHO: "PSG'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.
 
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