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PSG, Mbappe ile farka koştu

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Dijon'u 4-0 mağlup etti

PSG, Mbappe ile farka koştu

Haftaya 3. sırada başlayan PSG, puan tablosunun son basamağında yer alan Dijon'a konuk oldu.

Son 3 yılın şampiyonu PSG, Mbappe (2), Kean ve Pereira'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSG puanını 57'ye çıkarırken, Dijon 15 puanda kaldı.

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