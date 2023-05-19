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PSG Marquinhos'un sözleşmesini uzattı

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Paris Saint-Germain, Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi

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PSG Marquinhos'un sözleşmesini uzattı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı Marquinhos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamaktan mutluluk duyuyor. " ifadeleri yer aldı
 
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