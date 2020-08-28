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PSG'den Messi hamlesi

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Fransız devi PSG'nin sportif direktörü Leonardo'nun Lionel Messi'nin babası Jorge'yi arayarak, Arjantinli yıldızın transferiyle ilgilendiklerini söylediği iddia ediliyor

PSG'den Messi hamlesi
Barcelona ile ayrılık aşamasına gelen Arjantinli yıldız Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.
France Football'da yer alan habere göre PSG Sportif Direktörü Leonardo, LionelMessi'nin babası Jorge'yi arayarak, Arjantinli yıldızın transferiyle ilgilendiklerini söyledi.
Messi, PSG ile anlaşırsa daha önce Barcelona'da birlikte oynadığı Brezilyalı Neymar'la yeniden aynı formayı giyecek.
Öte yandan Liverpool'un teknik patronu Kloop, Messi ile ilgili ''Messi'yi kim istemez? Ancak bizim onu alabilecek şansımız yok. Konuşulan paraları veremeyiz. Her şey açık. Bu arada dürüst olmak gerekirse iyi bir oyuncu.'' yorumunu yaptı.
 
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