PSG'de Zidane sesleri

Paris Saint Germain'de Zinedine Zidane sesleri artarak devam ediyor. Tecrübeli teknik adam, Fransız kulübü ile anlaşması halinde Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istiyor. Paris Saint Germain gözünü Zinedine Zidane'a dikti

Fransız kulübü, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun olası ayrılığında yola Zidane ile devam edecek. Tecrübeli teknik adam, Ligue 1'de zirvede yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Paris Saint Germain'e oldukça sıcak bakıyor.

Olası bir teknik direktör değişikliğinde Zinedine Zidane'ın Fransız kulübünden bir de isteği olacak. 49 yaşındaki teknik adam, Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istiyor.

İkili daha önce Real Madrid'de uzun yıllar birlikte çalışmıştı. Zidane, iyi tanıdığı eski öğrencisinden takım içerisinde kilit bir rol üstlenmesini isteyecek.

Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint Germain'e transferi halinde ise gözler yıldızlar geçidinde olacak. Futbol tarihinin iki efsanesi Ronaldo ile Messi ilk kez birlikte forma giyecek.

Böylece futbol severlerin merakla beklediği büyük buluşma gerçekleşmiş olacak. Zidane'ın Paris Saint Germain'de hayalini kurduğu kadro ise yıllar önce gerçekleşmişti.

Fransız teknik adam, kendisinin de forma giydiği Real Madrid'in "Los Galacticos" kadrosunda önemli işlere imza atmıştı. Yıldızlar topluluğunun yer aldığı kadroda Zidane'ın yanı sıra David Beckham, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos, Raul ve Luis Figo gibi önemli oyuncular yer almıştı.

