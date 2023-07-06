PSG'de Mbappe belirsizliği

Fransız süper yıldız Kylian Mbappe ile PSG yönetimi karşı karşıya geldi. Paris Saint Germain yönetimi, Mbappe'den sözleşmesindeki opsiyon maddesini uygulamasını istiyor

Kylian Mbappe, uzun zamandır transfer gündemini meşgul ediyor. Paris Saint Germain yönetimi, Fransız süper yıldıza ilişkin transfer iddialarından rahatsız.

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız oyuncuya sert ifadelerle resti çekti.

"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"

"Kylian Mbappe isterse takımda kalabilir. Gitmek istediğini gördüğümde şok oldum. Onun kalmasını istiyoruz. 2 hafta içinde karar vermek zorunda, 2 haftayı geçemez. Kimse kulüpten büyük değil. Mbappe'nin bizimle yeni bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Dünyanın en iyi oyuncularından birinin takımdan bedelsiz ayrılmasına izin vermek istemiyoruz. Bu imkansız. Mbappe de eminim bu görüştedir. Kulübüne para kazandırmadan takımdan ayrılmayacaktır"

2017 yılında PSG'nin Monaco'dan transfer ettiği ve kısa sürede dünya futbolunun zirvesine oturan Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın 2018'de Dünya Kupasını kazanmasında ve 2022'de final oynamasında başrol oynamıştı.

300 milyon avro imza parası ve yıllık 100 milyon euro maaş karşılığında Paris temsilcisi ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, opsiyonun kullanılmaması durumunda gelecek yaz serbest statüde olacak.

