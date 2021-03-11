PSG çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rövanş mücadelesinde Fransa’da Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. PSG ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

PSG’nin golünü 30. dakikada Mbappe penaltıdan atarken, Barcelona’nın golünü ise 37. dakikada ise Messi attı.

