PSG çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rövanş mücadelesinde Fransa’da Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. PSG ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
PSG’nin golünü 30. dakikada Mbappe penaltıdan atarken, Barcelona’nın golünü ise 37. dakikada ise Messi attı.
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