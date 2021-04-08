PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında Alman ekibi Bayern Münih, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan maçta konuk PSG, organizasyonun son şampiyonu Bayern Münih'i deplasmanda 3-2 mağlup ederekj, rövanş için evine avantajlı döndü.
Konuk PSG'nin gollerini 3 ve 68. dakikalarda Kylian Mbappe, 28. dakikada Marquinhos kaydetti.
Ev sahibi Bayern Münih'in golleri ise 37. dakikada Eric Choupo-Moting, 60. dakikada Thomas Müller'den geldi.
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