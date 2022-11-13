PSG, Auxerre'i farklı yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Auxerre'i 5-0 mağlup etti.
2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde sahasında Auxerre'i ağırlayan PSG, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches ve Hugo Ekitike'nin golleriyle farka giden PSG, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Lider PSG bu galibiyetle puanını 41'e çıkarırken, Auxerre ise 13 puanda kaldı.
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