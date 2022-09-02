Premier Lig takımları harcadı, rakipleri izledi

İngiltere Premier Lig ekipleri, yaz transfer döneminde yaptıkları harcamalarla Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rakiplerini açık ara geride bıraktı. En pahalı 10 transferin 8'ine de İngilizler imza atarken en çok parayı Chelsea harcadı

Ligler Transfer gideri (Avro) Transfer Geliri (Avro) Net Harcama (Avro) İngiltere Premier Lig 2,24 milyar 884 milyon -1,35 milyar İtalya Serie A 749,2 milyon 742,3 milyon -6,9 milyon Fransa Ligue 1 557,9 milyon 598,5 milyon 40,5 milyon İspanya LaLiga 505,6 milyon 453,2 milyon -52,4 milyon Almanya Bundesliga 484 milyon 528,7 milyon 44,6 milyon

Futbolcu Eski Takımı Yeni Takımı Bonservis Bedeli (Milyon avro) Antony Ajax Manchester United 95 Wesley Fofana Leicester City Chelsea 80,4 Aurelien Tchouameni Monaco Real Madrid 80 Darwin Nunez Benfica Liverpool 75 Casemiro Real Madrid Manchester United 70,7 Alexander Isak Real Sociedad Newcastle United 70 Matthijs de Ligt Juventus Bayern Münih 67 Marc Cucurella Brighton Chelsea 65 Erling Haaland Borussia Dortmund Manchester City 60 Richarlison Everton Tottenham 58

Futbol dünyasını da derinden sarsan yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin azalması, yaz transfer döneminde kulüplerin iştahını kabarttı.Transfermarkt'ın verilerine göre, 1 Eylül itibarıyla sona eren yaz transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük ligi kabul edilen İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'daki kulüpler, toplam 4,5 milyar Avro harcadı.Transfer pastasında aslan payı 2,24 milyar avroluk harcamayla İngiliz kulüplerinin oldu. Bu ülkeyi 749 milyon avroyla İtalya (Serie A), 558 milyon avroyla Fransa (Ligue 1), 506 milyon avroyla İspanya (LaLİga) ve 484 milyon avroyla Almanya (Bundesliga) temsilcileri izledi.Avrupa'nın 5 büyük liginde yapılan transfer harcamaları şöyle:Yaz transfer döneminde gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 8'ine İngiliz kulüpleri imza attı.Listeye Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid 3, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih ise 7. sıradan girebildi."Sir" unvanlı teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılmasının ardından eski günlerine bir türlü geri dönemeyen Manchester United, yine çareyi transferde aradı. Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Antony için 95 milyon avro bonservis ödeyen Manchester ekibi, listenin zirvesine yer aldı.Ajax'tan Arjantinli stoper Lisandro Martinez'i de 57 milyon avro bonservisle renklerine bağlayan Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, iki transfer için Hollanda ekibine 150 milyon avrodan fazla para ödedi.Avrupa'da bu yaz transfer dönemine damga vuran ilk 10 futbolcu şöyle:Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rus oligark Roman Abramovich'in elinden alınan ve geçen sezon çalkantılı günler geçiren Chelsea, yeni sahibi Todd Boehly döneminde de transferin en hareketli kulüplerinden biri olma geleneğini sürdürdü.Leicester City'den Wesley Fofana, Manchester City'den Raheem Sterling, Napoli'den Kalidou Koulibaly, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang, Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka, Brighton'dan Marc Cucurella'yı renklerine bağlayan Chelsea, 279 milyon avroyla Avrupa'nın transfere en çok para harcayan kulübü unvanını aldı.Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko başta olmak üzere gönderdiği futbolculardan kasasına 160 milyon avro koyan Manchester City, transfer dönemini zarar etmeden kapatan az sayıdaki kulüpten biri oldu.Benfica'dan Uruguaylı santrfor Darwin Nunez'i alan Liverpool, yaz transfer dönemini 85 milyon avro harcamayla kapatırken, bu sezon Mikel Arteta ile büyük bir çıkış yapmayı hedefleyen Arsenal ise 132 milyon avro bonservis ödedi.