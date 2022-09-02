Premier Lig takımları harcadı, rakipleri izledi

Transfermarkt'ın verilerine göre, 1 Eylül itibarıyla sona eren yaz transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük ligi kabul edilen İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'daki kulüpler, toplam 4,5 milyar Avro harcadı.
Transfer pastasında aslan payı 2,24 milyar avroluk harcamayla İngiliz kulüplerinin oldu. Bu ülkeyi 749 milyon avroyla İtalya (Serie A), 558 milyon avroyla Fransa (Ligue 1), 506 milyon avroyla İspanya (LaLİga) ve 484 milyon avroyla Almanya (Bundesliga) temsilcileri izledi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde yapılan transfer harcamaları şöyle:
|Ligler
|Transfer gideri (Avro)
|Transfer Geliri (Avro)
|Net Harcama (Avro)
|İngiltere Premier Lig
|2,24 milyar
|884 milyon
|-1,35 milyar
|İtalya Serie A
|749,2 milyon
|742,3 milyon
|-6,9 milyon
|Fransa Ligue 1
|557,9 milyon
|598,5 milyon
|40,5 milyon
|İspanya LaLiga
|505,6 milyon
|453,2 milyon
|-52,4 milyon
|Almanya Bundesliga
|484 milyon
|528,7 milyon
|44,6 milyon
EN PAHALI 10 TRANSFERE İNGİLTERE DAMGASI
Yaz transfer döneminde gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 8'ine İngiliz kulüpleri imza attı.
Listeye Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid 3, Almanya'da şampiyonluklara ambargo koyan Bayern Münih ise 7. sıradan girebildi.
"Sir" unvanlı teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılmasının ardından eski günlerine bir türlü geri dönemeyen Manchester United, yine çareyi transferde aradı. Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Antony için 95 milyon avro bonservis ödeyen Manchester ekibi, listenin zirvesine yer aldı.
Ajax'tan Arjantinli stoper Lisandro Martinez'i de 57 milyon avro bonservisle renklerine bağlayan Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, iki transfer için Hollanda ekibine 150 milyon avrodan fazla para ödedi.
Avrupa'da bu yaz transfer dönemine damga vuran ilk 10 futbolcu şöyle:
|Futbolcu
|Eski Takımı
|Yeni Takımı
|Bonservis Bedeli (Milyon avro)
|Antony
|Ajax
|Manchester United
|95
|Wesley Fofana
|Leicester City
|Chelsea
|80,4
|Aurelien Tchouameni
|Monaco
|Real Madrid
|80
|Darwin Nunez
|Benfica
|Liverpool
|75
|Casemiro
|Real Madrid
|Manchester United
|70,7
|Alexander Isak
|Real Sociedad
|Newcastle United
|70
|Matthijs de Ligt
|Juventus
|Bayern Münih
|67
|Marc Cucurella
|Brighton
|Chelsea
|65
|Erling Haaland
|Borussia Dortmund
|Manchester City
|60
|Richarlison
|Everton
|Tottenham
|58
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rus oligark Roman Abramovich'in elinden alınan ve geçen sezon çalkantılı günler geçiren Chelsea, yeni sahibi Todd Boehly döneminde de transferin en hareketli kulüplerinden biri olma geleneğini sürdürdü.
Leicester City'den Wesley Fofana, Manchester City'den Raheem Sterling, Napoli'den Kalidou Koulibaly, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang, Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka, Brighton'dan Marc Cucurella'yı renklerine bağlayan Chelsea, 279 milyon avroyla Avrupa'nın transfere en çok para harcayan kulübü unvanını aldı.
Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko başta olmak üzere gönderdiği futbolculardan kasasına 160 milyon avro koyan Manchester City, transfer dönemini zarar etmeden kapatan az sayıdaki kulüpten biri oldu.
Benfica'dan Uruguaylı santrfor Darwin Nunez'i alan Liverpool, yaz transfer dönemini 85 milyon avro harcamayla kapatırken, bu sezon Mikel Arteta ile büyük bir çıkış yapmayı hedefleyen Arsenal ise 132 milyon avro bonservis ödedi.