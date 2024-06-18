Premier Lig'de yeni sezon dev maçla başlayacak

İngiltere Premier Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos’ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak.
Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City’i konuk edecek. Geride kalan sezonu 2’nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town’a konuk olacak.
İngiltere Premier Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos’ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak.