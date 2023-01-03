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Premier Lig'de Dumfries yarışı

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İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Chelsea ve Tottenham Hotspur, Inter'in Hollandalı sağ beki DenzelDumfries'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

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Premier Lig'de Dumfries yarışı
Avrupa'da kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlarda da takviye çalışmaları hız kazandı.
Premier Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Tottenham Hotspur ve Chelsea ile birlikte Manchester United, Inter'in Hollandalı sağ beki DanzelDumfries'i kadrosuna katmak istiyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre 3 kulüp de Hollandalı bek için kulübü Inter ile temas halinde. Inter ise oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ancak 50 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde de Dumfries'in takımdan ayrılmasına izin verebileceği ifade edildi.
 
 
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